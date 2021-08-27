Заблудившихся в лесу жителей Анапы нашли благодаря собакам

Фото: пресс-служба ОМВД РФ по городу Анапе

Двое жителей Анапы накануне решили прогуляться в лесу станицы Гостагаевской. Однако, побродив некоторое время, пожилые люди поняли, что заблудились. Имея мобильный телефон, они обратились в службу ЕДДС за помощью – вывести их из леса. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Анапа.

Запрос в единую диспетчерскую службу был передан в отдел МВД по городу. На помощь пожилой паре сразу выехала группа - участковые полиции и полицейские кинологи с собаками. Благодаря животным правоохранители нашли жителей через несколько часов и вывели из леса.

- Сотрудники, прибывшие на место и нашедшие пожилую пару, доставили их домой. Те, в свою очередь, поблагодарили службу за оказанную оперативную помощь, - прокомментировали в ОМВД по городу Анапа.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, как в Сочи спасатели вывели из леса заблудившуюся пару из Тульской области. Туристы во время прогулки сошли с тропы.