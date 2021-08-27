Проект школы на 1100 мест в Сочи одобрен госэкспертизой

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На Кубани продолжается расширение масштабов строительства соцобъектов. Так, в июле и августе проверку госэкспертизы с положительными заключениями прошли 10 проектов. Одним из них стал план строительства школы на 1100 мест в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Новое учреждение запланировано построить по улице Калараш-Малышева города-курорта. А в станице Динской одобрен проект корпуса начальных классов школы №3. Он рассчитан на 400 учебных мест.

Положительное заключение также получили детсады в станице Старокорсунской, в Краснодаре и в Новороссийске. Что касается здравоохранения, в ходе проверки одобрение получила краснодарская детская больница на 300 посещений и лечебный комплекс в станице Тбилисской.

А в спортивном сегменте проверку прошли спортзал единоборств в Новороссийске и спорткомплекс в школе №6 Гулькевичского района. В станице Костромской Мостовского района одобрен проект пожарного депо.

- Более 100 соцобъектов сейчас одновременно возводятся в регионе, в тот же момент муниципалитеты продолжают подготовку новых проектов, - подчеркнула вице-губернатор края Анна Минькова. - Чем больше образовательных, медицинских, спортивных учреждений, тем, конечно же, лучше и комфортнее жизнь людей.