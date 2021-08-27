«Доедем ночью»: на подъезде к Сочи образовались многокилометровые пробки

Сочинские дороги снова встали. На Мамайском перевале бесконечная лента из огней фар, точно повторяющая все изгибы сочинского ландшафта и испытывающая водителей на стрессоустойчивость. Городские аккаунты по вечерам превращаются в горячие точки. Сочинцы приходят в интернет излить свой гнев: "Я 5 км ехала полтора часа!","Не город, а одна сплошная пробка!", "Ну началось!". Все комментарии объединяет одно и то же - усталость от ежедневной дорожной проблемы.

Карта пробок города словно охвачена огнем. Полыхает красным линия, пролегающая по улице Конституции СССР. Скорость движения здесь не выше 20 км в час.

Затруднено движение в обе стороны по ул. Горького в районе автовокзала. Стоит искать обходы и вокруг улицы Северной, там сейчас движение перекрыто, также остановилось движение и по улице Егорова.

Нынешние гигантские пробки в Сочи называют просто детским лепетом по сравнению с тем, что ждет жителей курорта с сентября, когда родители повезут своих детей в школы.