Мэр Тимашевска перепел Шнура и снялся в клипе в образе дворника

Клип был опубликован 27 августа в личном аккаунте мэра Тимашевска. Николай Панин, большой поклонник рок-музыки, исполнителя Сергея Шнурова и своего родного города, мэром которого он является. Градоначальник решил объединить свои интересы. Перепел Шнура и лично сыграл роль дворника в музыкальном клипе.

По сценарию, сотрудник городской службы благоустройства занят работой на городском субботнике. Его отвлекает заезжая красотка, превращающаяся по ходу сюжета из светской бездельницы в новую жительницу Тимашевска, которая любит город и заботится о чистоте его улиц. В Питере – пить, в Тимашевске – не сорить!

-А если бы все, кто проезжает по улицам нашего города, хотя бы час своего времени уделили уборке и благоустройству Тимашевска, то он засиял бы, как сияет самый дорогой бриллиант! – написал Панин в аккаунте.

Еще одна звезда клипа- дворняжка Шарик. Подписчикам Панина он больше известен как Сэбэк и частенько появляется в аккаунте главы.

Харизматичный и живущий во дворе администрации пес является всеобщим любимцем, и ветеринары уже всерьез опасаются, что Сэбэку грозит ожирение от многочисленных лакомств.

За несколько часов с момента публикации клип набрал больше 5 тысяч просмотров и десятки положительных комментариев от жителей Тимашевска.

Это уже не первое музыкальное выступление Николая Панина. В 2019 году во время празднования Дня города он вышел на сцену вместе с рэпереом Натаном и «порвал зал».