В Краснодарском крае заработал сайт, который развеет мифы о вакцинации и поможет выбрать пункт без очереди

Фото Оберемченко Николай

27 августа при поддержке Министерства здравоохранения Краснодарского края был запущен сайт вакциназдесь.рф. Жители Кубани могут найти здесь шаблоны анкет, перечень необходимых документов, которые следует взять с собой и получить ответы на волнующие вопросы. Например, узнать, действительно ли прививка безопасна для здоровья и что можно, а чего нельзя делать после укола вакцины.

– Во время презентации чат-бота мы обсуждали вопросы расширения функционала сервиса. Центр управления регионом Краснодарского края часто фиксирует сообщения о вакцинации, у людей накопилось много вопросов, и не всегда им просто найти достоверные данные в общем потоке информации. Мы видим, насколько актуальна разъяснительная работа. Но так как мессенджер есть не у всех, выбрали для информирования более привычный способ – сайт. Перейти на него можно и через обычный браузер, и через чат-бот, – отметил руководитель Центра управления регионом Юрий Шевченко.

Telegram-бот «Вакцина здесь!» укажет пользователю в каких прививочных пунктах наблюдается наименьшее число людей в очереди и сколько вакцины в каждом из них в наличии. Бот все «знает» о работе 332 прививочных пунктов в крае, в том числе и о мобильных. Волонтеры собирают информацию о наличии компонентов вакцины и примерной очереди несколько раз в день. Затем все данные вносят в приложение.

На сегодняшний день в Краснодарском крае вакцинировались более 1,82 млн человек. В Краснодаре открыты 60 пунктов вакцинации от Covid 19. Прививку можно получить в любом из них без учета места проживания и в любое время суток