Что произошло за ночь 28 августа: В центре Краснодара нашли подземный бункер

Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Что произошло за ночь 28 августа в Краснодарском крае.

В центре Краснодара нашли подземный бункер. Он находился в 200 метрах от главной улицы.

Бизнесмена полгода прослушивали за наркотики и случайно узнали, что он похитил человека. А когда силовики нагрянули в гараж, там был еще и полицейский.

Гнилое мясо обнаружили у оператора школьного питания в Сочи. Организацию привлекли к административной ответственности, некачественные продукты изъяли и уничтожили.

Золотую медаль завоевал фехтовальщик Артур Юсупов на Паралимпиаде в Токио. Команда шпажистов паралимпийской сборной России выиграла со счетом 45:39.

Военно-технический форум «Армия-2021» начал работу в Краснодаре. Выставка открылась 27 августа в парке 30-летия Победы.

В Краснодаре появились граффити с изображением авиаконструктора Олега Антонова. Их можно найти на Западном обходе.