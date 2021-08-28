Погода на 28 августа 2021 года в Краснодаре: В кубанской столице ожидается дикое пекло

Погода на 28 августа 2021 года в Краснодаре: В кубанской столице снова дикое пекло Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Краснодара снова изнывают от жары - в город вернулось аномальное пекло. Столбики термометров поднимаются с каждым днем. Из-за такой погоды приближение осени в городе никак не ощущается.

«КП» - Кубань» выяснила, какой будет погода на 28 августа 2021 года в Краснодаре.

- В субботу воздух прогреется до плюс 34-37 градусов, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Сильного ветра в краевой столице не ожидается. Он будет достигать 3-4 м/с.

Напомним, край готовится к бархатному сезону.