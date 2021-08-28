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Общество28 августа 2021 8:05

Погода на 28 августа 2021 года в Анапе: в город снова пришла жара

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 28 августа 2021 года в Анапе
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: Андрей Маковозов

Фото: Андрей Маковозов

Анапа снова оказалась во власти погодных условий. На этот раз курортный город проверяется на прочность аномальной жарой. От ураганов, смерчей и залповых ливней здесь не осталось и следа.

«КП» - Кубань» выяснила, какой будет погода на 28 августа 2021 года в Анапе.

- На Черноморское побережье снова пришла жара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - В выходные температура воздуха в городе прогреется до плюс 31-34 градуса.

Напомним, ранее Анапу накрыла жуткая непогода: из-за залповых ливней город-курорт буквально утопал в воде.