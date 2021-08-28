Погода на 28 августа 2021 года в Сочи: Из-за жары отдыхающих попросили не выходить из номеров

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Сочи объявили новое штормовое предупреждение.На этот раз из-за жары. Обеспокоенные синоптики просят отдыхающих оставаться в своих номерах. Но курортники не намерены проводить последние денечки отпуска в четырех стенах - они рвутся на пляжи.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 28 августа 2021 года в Сочи.

- Днем температура воздуха прогреется до +35 градусов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Осадков в этот день не ожидается. К вечеру столбики термометров упадут до +24 градусов. В городе сохраняется высокая пожароопасность - все службы приведены в режим оперативной готовности.

Такая температура продержится в городе вплоть до 29 августа.