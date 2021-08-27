В Сочи сгорела квартира в многоэтажном доме

Вечером 27 августа в Сочи в многоэтажном доме на улице Строителей загорелась квартира. На видео, размещенных в соцсетях, видно, что дым валил из окон квартиры на 5-м этаже. Сообщение диспетчеру поступило в 22:44.

- В 22:45 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России, - рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 22:52 по прибытии к месту первых подразделений спасатели установили, что огнем была охвачена площадь в 15.кв. м. В 23:03 пожар был локализован. Эвакуация жильцов дома не потребовалась.