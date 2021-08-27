Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 августа 2021 23:30

В Сочи сгорела квартира в многоэтажном доме

В жилье полностью выгорела одна комната
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Сочи сгорела квартира. видео @terpsihoro4ka

Вечером 27 августа в Сочи в многоэтажном доме на улице Строителей загорелась квартира. На видео, размещенных в соцсетях, видно, что дым валил из окон квартиры на 5-м этаже. Сообщение диспетчеру поступило в 22:44.

- В 22:45 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России, - рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 22:52 по прибытии к месту первых подразделений спасатели установили, что огнем была охвачена площадь в 15.кв. м. В 23:03 пожар был локализован. Эвакуация жильцов дома не потребовалась.