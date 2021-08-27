В Новороссийске в районе Малой Земли нашли немецкую торпеду

Мемориал «Малая земля» в Новороссийске. фото Булатов Алексей

27 августа в акватории Черного моря рядом с поселком Мысхако была обнаружена торпеда времен Великой Отечественной войны. Снаряд лежал на глубине 3 метра, зарывшись в морской грунт еще на 1,5 метра. Водолазы случайно обнаружили торпеду по хвостовому оперению. В городе введен режим локального ЧС.

- В период проведения работ по разминированию будет обеспечена безопасность жителей близлежащих домов. Выставлено оцепление на береговой полосе, привлечено 12 человек и оцепление на морской акватории, а также два катера, - рассказали в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

Водолазами была произведена классификация снаряда. Известно, что это немецкая торпеда весом в 1,5 тонны.

В годы войны здесь шли ожесточенные сражения. Немецкие войска с воздуха пытались уничтожить десантную группу войск 18-й армии. Позже операция по захвату плацдарма южнее Новороссийска получила название «Малая земля». По словам историков, найденная торпеда как раз относится к периоду боев за свободу города-героя.

Проведение работ по обезвреживанию торпеды запланировано на 31 августа.