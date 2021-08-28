Температура воды в Черном море 28 августа 2021: На Азовском море сейчас холоднее

Фото: Андрей Маковозов

Кубань вовсю готовится к бархатному сезону. Сейчас в крае бушует аномальное пекло - оно пришло на смену залповым ливням. Во многих городах из-за жары даже объявлено штормовое предупреждение. Но туристов это ничуть не пугает - они, наоборот, рады таким показателям. Ведь вода в море тоже прогревается!

Море сейчас, действительно, как парное молоко. Температура воды достигает почти +30 градусов.

Самые высокие показатели зафиксированы в Анапе, Сочи, Туапсе и Геленджике. Там морская гладь прогрелась до +28 градусов.

А на Азовском море показатели ниже. В Ейске, Приморско-Ахтарске и Темрюке водные термометры выдают отметку в +24 градуса. Такая температура, кстати, является наиболее комфортной.