Пожары в Сочи: за ночь возгорания ликвидированы в нескольких местах

Фото: Михаил Фролов

В Сочи накануне вечером было неспокойно: несколько пожаров вспыхнуло в городе-курорте. Одно из возгораний было ликвидировано в Хостинском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по краю.

По информации, в службу поступило сообщение о пожаре в Хостинском районе, СТ "Цирк-Лысая". После этого на место возгорания была направлена группа пожарных. Огонь охватил площадь в 70 квадратных метров.

- В тушении пожара были задействованы 10 человек и 4 единицы техники, также 2 спецствола. В результате огонь был ликвидирован, пострадавших и погибших нет, - прокомментировали в пресс-службе МЧСМЧС

Возгорания охватили и центр Сочи. На набережной загорелся бар "Южная ночь", после чего пламя опрокинулось на соседние рестораны. На место также выехала служба МЧС и ликвидировала возгорания.

- В тушении задействовано 29 человек и 9 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, - подчеркнули в пресс-службе.