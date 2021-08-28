Более 200 сельхозпроизводителей привезли на ярмарку Краснодара свою продукцию

Фото: пресс-служба администрации города

В Краснодаре по субботам продолжают работу ярмарки выходного дня. Продукцию на продажу привезли более 200 сельхозпроизводителей из 16 муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, на ярмарке желающие могут приобрести овощи и фрукты, хлебную продукцию, мед, яйца, заготовленные соленья. Всего покупателям представлено более 50 тонн продукции – хватит на всех.

В Краснодаре развернуто несколько площадок для ярмарок выходного дня по адресам:

ул. им. Думенко, 13;

ул. им. Захарова (вблизи дома № 23);

ул. им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11);

ул. Одесская (вблизи дома № 48);

ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1);

ул. Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 26).

- На ярмарках соблюдается выполнение санитарных норм, также имеется информация о ценах и режиме работы. Любой покупатель может измерить вес купленного продукта на оборудованных рядом приборах, - прокомментировали в управлении торговли и бытового обслуживания населения.

Напомним, на сайте администрации Краснодара имеется необходимая информация о ярмарках выходного дня. Ведется мониторинг того, какая продукция наиболее востребована и какие районы проявляют себя наиболее активно.