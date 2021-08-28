В Анапе и Новороссийске запрещено купаться в море

Запрет также введен на купание в Азовском море

Дождевая стихия на Кубани прошла, а ликвидация последствий продолжается. Так, в Анапе и Новороссийске запретили купание в море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Вода на Черноморском побережье, согласно проведенному анализу взятых проб, не соответствует требуемым нормам.

- Сбор проб проводится каждый день. По последним данным анализа администрациями Анапы и Новороссийска решено ввести запрет на купание, - подчеркнуто в сообщении Роспотребнадзора.

На побережье сохраняется стабильная ситуация, вспышек инфекционных заболеваний не обнаружено.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о температуре воды в Черном море. Наибольшие показатели зафиксированы в Анапе, Геленджике, Туапсе и Сочи.