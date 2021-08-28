Сайт о вакцинации «Вакциназдесь.РФ» запустили на Кубани

Зайти на сайт можно как через обычный браузер, так и через чат-бот "Вакцина здесь" в Telegram

В Краснодарском крае запустили в работу сайт «Вакциназдесь.РФ». Теперь каждый желающий может узнать о наличии вакцины от COVID-19, а также изучить обстановку в прививочных пунктах – есть ли очереди. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Как подчеркивается, работу сайта объединили с веб-ботом «Вакцина здесь» в мессенджере Telegram. Кроме информации о вакцине, на портале можно заполнить необходимые документы, а также узнать адреса медпунктов. Кстати, их в крае развернуто 332. Посетители сайта могут обратиться со всеми интересующими их вопросами.

- Сейчас возникает много вопросов о вакцинации, и мы видим, насколько актуальна разъяснительная работа. Поэтому для удобства и правильного информирования без заблуждений было решено создать профильную платформу, в нашем случае – сайт. Зайти на него можно как с помощью обычного браузера, так и через чат-бот «Вакцина здесь» в Telegram, - прокомментировал руководитель Центра управления регионом Юрий Шевченко.

Напомним, в крае перевыполнен план по вакцинации населения от COVID-19. В регионе прививку сделали более 400 тысяч человек.