Морская вода на курортах Кубани прогреется до 27 градусов благодаря воздуху Средиземноморья

В Анапе и Новороссийске купаться всё ещё запрещено

В последние дни лета морская вода на курортах края прогреется до 27 градусов. Такие показатели будут достигнуты благодаря теплому воздуху, который переместится в регион со стороны Средиземноморья и Южной Европы. Об этом накануне рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

- Теплый воздух – юго-западный ведущий поток - прогреет воду Черного моря до 27 градусов. В Геленджике, Туапсе, Сочи, Новороссийске столбики термометров будут показывать от 26,5 до 28 градусов, - отметил синоптик Александр Синенков.

Вместе с водой прогреется и атмосферный воздух. В крае будет солнечная и сухая погода. В Краснодаре термометры покажут температуру до 35 градусов тепла, а 29 августа – до 37. В Сочи будет прохладнее – 30-31 градус.

Напомним, в Анапе и Новороссийске запрещено купание в море из-за несоответствия показателей воды нормам. Такое же постановление распространяется и на Азовское побережье.