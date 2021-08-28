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Общество28 августа 2021 10:40

В Краснодаре увеличат количество автобусов для подвоза детей в школу

Они будут ходить по маршруту № 59
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре увеличат количество автобусов, следовавших по маршруту № 59. Это будет сделано для того, чтобы обеспечить подвоз школьников в новое учебное заведение, построенное в Новознаменском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, что жилой район находится за чертой города, поэтому школьным автобусам туда ходить запрещено - такое требование закона.

- Администрация Краснодара заранее разработала схему подвоза. Оптимальный вариант на сегодня – корректировка маршрута № 59, который теперь будет ходить до школы. Всем ученикам выдадут бесплатные проездные билеты на 50 поездок, - написал в своем телеграм-канале заместитель главы Краснодара Антон Смертин.

Как стало известно, количество нового транспорта увеличится на 15 единиц.