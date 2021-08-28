Короткое замыкание могло стать причиной пожара на набережной в Сочи

Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Ночью в Сочи загорелось несколько объектов. Сообщение об одном из них поступило из кафе, расположенного на Приморской набережной курорта. В ходе проверки установлена предварительная причина пожара - короткое замыкание. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

После поступившего в службу сообщения на место возгорания выехала группа пожарных. В тушении было задействовано 29 человек и 9 единиц техники. Вспыхнувший огонь ликвидировали на территории площадью 500 квадратных метров. Как сообщалось ранее, погибших и пострадавших нет.

- Объекты, на которых тушили возгорания, должны быть быстро приведены в требуемый санитарный вид, территорию необходимо огородить на время восстановления. Собственники должны приступить к ликвидации последствий уже сегодня, - поручил глава города Алексей Копайгородский.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о нескольких пожарах в Сочи. Возгорания были оперативно ликвидированы службой МЧС.