На Кубани за сутки коронавирус выявили у 250 человек, в том числе у 12 детей

Фото из архива КП

В Краснодарском крае за минувшие сутки обнаружено 250 случаев заболевания COVID-19. Среди зараженных - 170 женщин и 80 мужчин. В том числе коронавирусом заболели 12 детей. Об этом сообщает оперативный штаб края.

Так, в Краснодаре заболели 70 человек, в Сочи зафиксировано 36 случаев, в Анапе и Кавказском районе - по 16. В Апшеронском районе заразились 11 человек, в Мостовском - 10, в Выселковском и Лабинском заболело по 9 жителей.

- 8 пациентов зафиксировано в Кореновском районе, 7 - в Отрадненском, в Геленджике и Туапсинском районе - по 6 случаев заболевания. В Курганинском, Крыловском, Северском районах заболело по 5 человек, в Славянском - 4, в Каневском, Красноармейском, Староминском, Тимашевском, Тбилисском районах - по 3 новых случая заболеваний. По два пациента - в Новороссийске, Динском, Новопокровском, Новокубанском районах, наименьшее число зараженных зафиксировано в Армавире, Абинском, Приморско-Ахтарском, Белоглинском - по 1 человеку, - сообщает оперативный штаб края.

Сейчас 116 заболевших находятся в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ, 7 - на ЭКМО.