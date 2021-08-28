190 лет исполнилось Геленджику

Фото: пресс-служба администрации края

На кубанском курорте сегодня празднично: Геленджик отмечает юбилей. Городу Краснодарского края исполняется 190 лет. Об этом сообщил губернатор Края Вениамин Кондратьев.

С поздравительным словом глава региона обратился к жителям города.

- Уникальный курорт со своим лицом и характером располагает множеством вариантов для семейного, молодежного и детского отдыха. Это один из самых динамично развивающихся городов края, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев. – Всех жителей поздравляю с праздником, желаю процветания, а мы будем способствовать этому.

В городе уже начались празднования. Глава Геленджика Алексей Богодистов разместил в своем Instagram-аккаунте информацию о курсирующем по городу праздничном курортомобиле. А вход в Геленджикский историко-краеведческий музей сегодня будет бесплатным.

Геленджик основан 28 июля 1831 года. Именно в этот день на Толстый мыс Геленджикской бухты прибыли сухопутные войска численностью 4 138 человек, командовал которыми генерал-майор Ермолай Берхман. Здесь было определено военное укрепление, позже переформированное в Геленджик.

Сейчас город является одним из востребованных курортов Краснодарского края. Геленджик постоянно благоустраивают для комфорта жителей и гостей. Кстати, совсем скоро в городе появится аллея пальм, лаванда и другие растения, которые украсят курорт.