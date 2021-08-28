155 шлагбаумов демонтировали в 2021 году в Краснодаре

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С начала года в Краснодаре демонтировали уже 155 шлагбаумов. Они располагались на дрогах внутри кварталов города и мешали проезду техники спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Так, были зафиксированы случаи незаконной установки ограждений. В некоторых местах организация шлагбаумов не соответствовала правилам.

- Демонтаж шлагбаумов продолжается, проверяются заявки горожан по нарушениям, - прокомментировал глава Краснодара Евгений Первышов. – Осуществляются рейды по проверке установок. Проверка ведется и отделом надзорной службы ГУ МЧС по краю. В случае неисполнения указания по демонтажу собственников штрафуют.

Кстати, по правилам пожарной безопасности шлагбаумы должны автоматически открываться для проезда пожарных машин и круглосуточно наблюдаться охранниками или консьержами.