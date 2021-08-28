Жуткое ДТП: грузовик сбил пешехода в Темрюкском районе Кубани

Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

Смертельное ДТП произошло накануне на Кубани. На трассе Темрюкского района большегруз сбил насмерть проходившего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по краю.

Грузовик «Вольво» с прицепом ночью передвигался по дороге Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк. За рулем находился 32-летний водитель, который сбил проходившего пешехода. Подчеркивается, что попавший под колеса мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

От полученных травм пешеход скончался до приезда скорой помощи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о ДТП, произошедшем в Курганинском районе. В результате столкновения легковушки и грузовика водитель Газели скончался на месте.