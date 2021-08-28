Врача и ветерана Великой Отечественной войны поздравили следователи в Брюховецком районе Кубани

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Сегодня профессиональный праздник отмечают военные медицинские работники. Поздравления не обходят стороной никого. Так, в Брюховецком районе следователи приехали в гости к одной непростой женщине. Ирина Герасимовна Семенова – врач и ветеран Великой Отечественной войны, которая в этот день приняла поздравления от правоохранителей. Об этмо сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ирина Герасимовна родилась 7 ноября 1920 года в Краснодаре и росла в многодетной семье. Позже, будучи ещё совсем молодой, осталась без родителей. Ирина Герасимовна жила в Детском доме станицы Пашковской, который был переформирован в военный госпиталь. Сама женщина начала работать в нем медсестрой.

- Это стойкая и жизнелюбивая женщина, которой восхищаются многие. Её судьба – пример для нынешнего и будущих поколений, - подчеркнули в пресс-службе.

Ирина Герасимовна Семенова участвовала в военных сражениях при осаде Кубани, Белоруссии, Северного Кавказа и Польши, где получила 3 ранения пулями. Военный врач награждена многими медалями, одна из них – за освобождение Кавказа.

Следователи пожелали женщине крепкого здоровья и благополучия и поблагодари за труд и вклад, вложенный в военные годы.