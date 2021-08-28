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Общество28 августа 2021 14:08

36 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Сочи

Всего за прошедшие сутки в регионе выявлено 250 заражений
Светлана ОВДЕЙ
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

На Кубани продолжается борьба с распространением коронавирусной инфекции. По сообщению оперативного штаба края, за сутки в Сочи было выявлено 36 случаев заболевания COVID-19. Всего в регионе зарегистрировано 250 пациентов.

Болезнь настигла 170 женщин и 80 мужчин. Среди зараженных также есть дети – 12 человек. Больше всего зараженных выявлено в столице Кубани – 70 случаев.

К аппаратам ИВЛ подключено 116 пациентов, ещё 7 – на ЭКМО. Лечение в больницах проходят 3332 человека, дома – 8659. За последние сутки выписано 79 человек.

В Краснодарском крае продолжается вакцинация от COVID-19. Кстати, в регионе уже перевыполнен установленный план. Прививку от коронавируса получили более 400 тысяч жителей, что составляет 101,3%.