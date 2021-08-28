В Сочи объявили штормовое предупреждение по жаре

В городе снова жара Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи снова объявлено экстренное предупреждение. Метеорологи прогнозируют сильную жару в городе. 28 августа в период с 14:00 и до конца дня температура воздуха прогреется до +37 градусов. Такие же отметки ожидаются и завтра, 29 августа.

Специалисты просят жителей и туристов не выходить на улицу в период с 12 до 18 часов - такая жара крайне опасна для здоровья.

- Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется воздержаться от выходов на улицу, при необходимости выхода надевать головной убор, иметь при себе воду, медикаменты, - предупредили в пресс-службе администрации города.

Также в МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности: людей просят не разводить костры, ограничить посещение лесов и общественных мест.

*В случае происшествий звоните по номеру 112.