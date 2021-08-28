Теннисную академию планируют реконструировать в Сочи

Фото: Telegram-канал главы города Алексея Копайгородского

В Сочинском Адлере планируют провести ремонт местной теннисной академии. Вопрос реконструкции обсуждался на встрече главы города Алексея Копайгородского с теннисисткой Еленой Весниной. Сегодня они вместе посетят объект для оценки объемов работ. Об этом накануне сообщил Алексей Копайгородский в своём Telegram-канале.

- Планирование реконструкции теннисной академии осуществляется при краевой поддержке – помощи губернатора края Вениамина Кондратьева. Спорткомплекс нужно привести к мировым стандартам, - отметил глава мэрии. - Академия имеет большую спортивную историю, будем стремиться к тому, чтобы готовить здесь еще больше чемпионов, а также проводить международные соревнования.

При осмотре академии будут выполнены подсчеты объемов работ, которые требуется выполнить в ходе реконструкции.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о встрече главы Сочи Алексея Копайгородского и теннисистки Елены Весниной, завоевавшей серебро на Олимпийских играх в Токио-2020. В ходе диалога обсуждалось развитие современной теннисной академии в городе-курорте.