Редчайший на планете колокольчик зацвел в национальном парке Сочи

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В Национальном парке Сочи растет одно из уникальных растений в мире. Колокольчик твердолистый появился в ущелье Ацху городского дендропарка. По-другому растение именуют мзымтеллой по названию протекающей рядом реки Мзымта. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.

Сейчас в ущелье произрастает около 100 экземпляров цветка. Само растение имеет твердые лепестки неяркого фиолетового оттенка. Национальный парк Сочи является единственным местом, где цветет колокольчик, поэтому зона является особо охраняемой.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Сочи гибнут гибискусы. Растения стремительно пожирает огневка.