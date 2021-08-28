Рабочая встреча с послом ФРГ Гезой Андреасом фон Гайром прошла в Сочи

Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского

В Сочи накануне состоялась рабочая встреча с послом Германии в России Гезой Андреасов фон Гайром. На встрече обсудили вопросы сотрудничества территорий ФРГ и городов Кубани, экологию и объявленный в России 2021 год годом Германии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Так, вице-губернатор Александр Руппель отметил возможность развития экономических связей, приведя в пример производство сельскохозяйственной техники на Кубани.

- В крае формируется крупный логистический центр. Стоит отметить, что предприятия – это не просто база сборки, а полное производство. Бизнесу предоставляются льготы для размещения- подчеркнул вице-губернатор.

- Край является отличным полем для развития бизнеса, необходимо сохранять такой статус, чтобы в будущем предприятия сохранялись и увеличивались.

Кроме того, на встрече обсудили и вопросы экологии, в честь чего в Сочи объявили 2021 год. В городе планируется провести оценку озеленения и сформировать рекомендации по сохранению и увеличению числа растений.

В ходе диалога был затронут и вопрос вакцинации. Пандемия сейчас замедлила взаимодействие Кубани и ФРГ.

- В Сочи есть все условия для жителей и туристов, чтобы сделать прививку. Сейчас в городе привились более 164 тысяч человек, - отметил Алексей Копайгородский.

Также 2021 год в России объявлен годом Германии. В стране запланировано провести мероприятия, посвященные национальной культуре. Уже сегодня в Сочи пройдет концерт Дрезденского камерного оркестра Саксонской государственной капеллы.

Напомним, Сочи и немецкий город-курорт Баден-Баден взаимодействуют с 2013 года. Эксперты курортов ведут обмен методик и планов в рекреационной отрасли. Кроме того, города являются бальнеологическими здравницами с широкой лечебной базой.