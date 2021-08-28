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Общество28 августа 2021 19:24

В Сочинском нацпарке для леопардов создадут адаптационные вольеры

В них хищники будут готовиться к самостоятельной жизни в дикой среде
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: Сочинский Национальный Парк

Фото: Сочинский Национальный Парк

В Сочинском национальном парке создадут специальные вольеры, в которых леопарды смогут готовиться к самостоятельной жизни. Для этого там будут встроены искусственные элементы, стимулирующие навык охоты. Заняться данным проектом планирует Центр восстановления леопарда на Кавказе.

— Коллектив Центра наработал уникальную практику работы с леопардами, разработал методику и создал искусственные элементы, которые стимулируют навыки охоты котят еще в юном возрасте, — заявил руководитель Сочинского нацпарка Михаил Лапин.

Напомним, в 2016 году из Сочинского нацпарка было выпущено 10 леопардов. 4 из их погибли.

Программа направлена на восстановление популяции диких кошек и рассчитана на 25-30 лет.