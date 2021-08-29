Температура воды в Черном море 29 августа 2021: самая холодная вода в Анапе

Фото: Юлия БАРАНОВА.

На Кубани вновь установилась знойная погода. Температура зашкаливает на всей территории региона, изнывают от жары даже туристы у моря. Естественно, высокие отметки отражаются и на показателях водного термометра.

По данным «КП» - Кубань», самая низкая температура воды сейчас в Анапе, где до сих пор действует режим ЧС после потопа. Море здесь - 26,1 градуса. Чуть выше отметки в Новороссийске - 26,3 градуса. При этом отметим, что вода на Черноморском побережье, согласно проведенному анализу взятых проб, не соответствует требуемым нормам. Из-за этого в Анапе и Новороссийске запрещено купаться в море.

Самое теплое море сейчас у берегов Адлера (27,1 градуса) и Сочи (26,8 градуса). Незначительно ниже температура морской воды в Геленджике - 26,6 градуса.

Стоит сказать, что холоднее сейчас на Азовском побережье. У берегов Приморско-Ахтарска и Голубицкой вода - 24,8 градуса. И с каждым днем, отметки становятся все ниже.