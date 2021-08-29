Прогноз погоды в Краснодаре на 29 августа 2021: город снова ждет «багровая» жара

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Последние выходные августа радуют жителей на всей территории края. Кубанская столица не исключение. «КП» – Кубань» узнала свежий прогноз погоды в Краснодаре на 29 августа 2021 года.

Как стало известно, регион вот уже несколько дней находится под влиянием так называемого малоградиентного барического поля. Это значит, что пути активных атмосферных вихрей обходят край стороной. Потому погода в Краснодаре останется преимущественно солнечной, сухой и теплой. Ветер прогнозируется северо-восточный 3-8 метров в секунду.

Метеорологи предупреждают о высоких дневных температурах. Город снова ждет "багровая" жара. Воздух после полудня может прогреться до +37-38 градусов.

К слову, атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что около нормы. Так что на состоянии метеозависимых людей оно не отразится.