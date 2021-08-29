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Карта Кубани29 августа 2021 7:16

Прогноз погоды в Анапе на 29 августа 2021: на курорте воздух раскалится до +35 градусов

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода в Анапе 29 августа 2021 года
Евгения СОРОКА
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Фото: Максим ПЕСКОВ

Фото: Максим ПЕСКОВ

Несмотря на то, что на курорте продолжают устранять последствия стихии, которая бушевала в Анапе больше недели назад, большинство улиц и пляжей уже привели в порядок. Потому туристы могут отдыхать с комфортом. Судя по прогнозам, принимать солнечные ванны погода не помешает.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на курорте 29 августа ожидается невыносимая жара. С самого утра отметки на столбиках термометров будут выше +28 градусов. А уже к обеду в городе будет жарко и душно - воздух прогреется до 35 градусов.

При этом небольшой ветерок будет лишь у моря, в городе ожидается штиль.

Стоит сказать, что водные термометры в Анапе сейчас показывают самые низкие значения на побережье. При этом, по данным Роспотребнадзора, взятые в море пробы не соответствуют нормативам - в Анапе и Новороссийске введен запрет на купание в море.