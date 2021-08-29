Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 29 августа выросло на 35

Фото: Иван МАКЕЕВ.

На Кубани продолжает свирепствовать коронавирус. Опасная инфекция ежедневно забирает жизни жителей Краснодарского края. Как уточняют медики, борьбу с ковидом, к сожалению, зачастую проигрывают пациенты, которые в последние дни находились в крайне тяжелом состоянии. У большинства инфицированных ранее развилась двусторонняя пневмония тяжелого течения и имелись сопутствующие патологии в анамнезе.

По данным на 29 августа, количество летальных случаев увеличилось на 35. Всего же с начала пандемии на Кубани количество смертей от инфекции достигло 5168.

- В стационарах Краснодарского края сейчас проходят лечение 3290 человек с COVID-19, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения Кубани. - 115 пациентов находятся в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, шесть человек лежат на ЭКМО.