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Здоровье29 августа 2021 13:05

Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 29 августа выросло на 35

По данным на 29 августа в Краснодарском крае в ковидных госпиталях скончались «тяжелые пациенты»
Евгения СОРОКА
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Фото: Иван МАКЕЕВ.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

На Кубани продолжает свирепствовать коронавирус. Опасная инфекция ежедневно забирает жизни жителей Краснодарского края. Как уточняют медики, борьбу с ковидом, к сожалению, зачастую проигрывают пациенты, которые в последние дни находились в крайне тяжелом состоянии. У большинства инфицированных ранее развилась двусторонняя пневмония тяжелого течения и имелись сопутствующие патологии в анамнезе.

По данным на 29 августа, количество летальных случаев увеличилось на 35. Всего же с начала пандемии на Кубани количество смертей от инфекции достигло 5168.

- В стационарах Краснодарского края сейчас проходят лечение 3290 человек с COVID-19, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения Кубани. - 115 пациентов находятся в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, шесть человек лежат на ЭКМО.