Названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани 29 августа

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

В Краснодарском крае зарегистрировали еще 258 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани. По их данным, в списке с наибольшим приростом заболевших за сутки лидируют три города: Сочи - 76 новых случаев заражения ковидом, Краснодар - 46 положительных результатов на COVID-19, Анапа - 14.

Кроме того, названы районы, которые вошли в топ с самым большим числом зараженных за сутки. В лидерах находится Тихорецкий район (+23 заболевших).

- 16 положительных тестов получили жители Кореновского района, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном оперштабе. - 14 заболевших в Усть-Лабинском районе.

Кроме того, известно, что в Новороссийске диагноз подтвердился у шести человек. Десять положительных результатов в Горячем Ключе.