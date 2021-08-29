Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 29 августа увеличилось на 251

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Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на данный момент ухудшается - с каждым днем растет число инфицированных в стране. За последние сутки в Краснодарском крае заболевших тоже стало больше - еще 251 человек получили положительные тесты на COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 19 286 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны.

- За сутки в России полностью выздоровели 16 804 человека. За это же время - 797 смертей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае за минувшие сутки выписан 71 пациент, всего в регионе выздоровели 49 167 пациентов.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения на Кубани равен 1165,0.