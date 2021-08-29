Проезд по Черкасской в Краснодаре откроют не раньше середины сентября

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Ремонт дороги на улице Черкасской идет с весны. Закрыли участок от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков еще в апреле. Тогда же начали приводить в порядок дорожное полотно. Па первом этапе расширили автодорогу до четырех полос, переустроили подземные коммуникации. По плану открыть проезд должны были 3 августа. Однако во врем работ возникли непредвиденные обстоятельства.

- Произошла небольшая задержка работ на первом этапе, поскольку обнаружились неучтенные инженерные сети, - объяснил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков.

Кроме того, отразилось на сроках работ и подорожание стройматериалов.

- До середины сентября мы планируем открыть для проезда участок со стороны Восточно-Кругликовской, - добавил Евгений Беляков.

После чего рабочие приступят ко второму этапу ремонта.

- Закончить работы на объекте планируют согласно контракту — до 29 декабря, - добавляют в мэрии города.