Волшебная школьная линейка с АВА групп в Сочи

Фото: AVA Group

28 и 29 августа AVA Group в г. Сочи волшебно отметили День знаний с жителями жилого комплекса Министерские озера и мкр Бытха.

В преддверии нового учебного года горожане поучаствовали в праздничной линейке в стиле магии и чародейства Хогвартс.

Книги Джоан Роулинг интересны людям всех возрастов, даже взрослые с интересом смотрят фильмы о волшебном мире Гарри Поттера.

Фото: AVA Group

Юные чародеи Гарри Поттер и Гермион Гренджер поприветствовали школьников и их родителей, желали каждому участнику удачи в предстоящих конкурсах. Испытания были сложными, но интересными. Справится с заданиями, получилось, причем без капли магии и чародейства.

Праздник был наполнен эмоциями. Получить похвалу и полезный подарок к началу учебного года от самих Гарри и Гермионы хотелось всем. Стильное расписание уроков, чтобы наши дети всегда знали какие учебники положить в свой портфель и не забыть выучить домашнее задание. Напоследок ребята сфотографировались с героями праздника и пообещали хорошо учиться.

Но самое важное, все успели пообщаться с друзьями, весело провести время и получить заряд положительных эмоций перед новым учебным годом.

Все лето компания AVA Group в г. Сочи активно проводила время с жителями: мы собирали мусор на территории, делая чище окружающую природу, смотрели семейные фильмы под открытым небом, участвовали в спортивных батлах и завершили лето волшебной линейкой в стиле Хогвартс.

Не менее активно продолжаются строительные работы в флагманском жилом комплексе AVA Group в г. Сочи - «Кислород». Летом жилой комплекс был отмечен победой в премии «Рекорды рынка недвижимости» в номинации «Региональный объект №1».