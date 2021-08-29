Cпасатели продлили предупреждение до 1 сентября: на Кубани из-за жары ожидается высокая пожароопасность

Фото: в регионе ввели запреты на разведение костров.

Спасатели предупредили о сильной жаре на Кубань. Солнечная активность может способствовать пожарам. Предупреждение действует до 1 сентября включительно. Об этом сообщают в краевом ГУ МЧС.

- Все эти дни местами в северной половине края, центральных (исключая Краснодар) и юго-восточных районах края сохранится высокая пожароопасность 4-го класса, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В зоне риска находятся жилые помещения, лесные территории, с/х зоны и лесополосы.

НА ЗАМЕТКУ

Спасатели просят не разводить костров и не пользоваться открытым огнем на природе. Руководителям муниципалитетов советуют принять необходимые меры по недопущению пожаров – сделать опашку территорий на границах с полями и сенокосами, а также организовать патрули пожарных.

ВАЖНО!

Заметив лесной пожар, нужно попытаться его потушить и одновременно сообщить о ЧП по телефону «101».