Машины почти не движутся: Под Горячим Ключом образовалась многокилометровая пробка

Фото: кадр из видео.

Туристы массово уезжают из Краснодарского края. На нескольких участках трассы массовые заторы. Один из самых проблемных участков - перед Горячим Ключом. Здесь у въезда в города сейчас наблюдается многокилометровый затор.

Согласно сервису Яндекс.пробки, автомобили стоят как на полосе в сторону моря, так и на обратно пути. Отметим, что на дороге, ведущей к побережью, затор образовался из-за ДТП. Авария произошла сразу заправки. Поэтому автомобили с трудом объезжают столкнувшиеся легковушки.

А вот на обратном пути машины стоят, начиная от Дантово Ущелья. Потратить на преодоление этого участка придется минимум час.