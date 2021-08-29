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Общество29 августа 2021 13:35

Машины почти не движутся: Под Горячим Ключом образовалась многокилометровая пробка

Тысячи автомобилей собрались у въезда в город
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
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Фото: кадр из видео.

Фото: кадр из видео.

Туристы массово уезжают из Краснодарского края. На нескольких участках трассы массовые заторы. Один из самых проблемных участков - перед Горячим Ключом. Здесь у въезда в города сейчас наблюдается многокилометровый затор.

Согласно сервису Яндекс.пробки, автомобили стоят как на полосе в сторону моря, так и на обратно пути. Отметим, что на дороге, ведущей к побережью, затор образовался из-за ДТП. Авария произошла сразу заправки. Поэтому автомобили с трудом объезжают столкнувшиеся легковушки.

А вот на обратном пути машины стоят, начиная от Дантово Ущелья. Потратить на преодоление этого участка придется минимум час.

Пробки на трассах в Краснодарском крае 29 августа
Видео: instagram.com/angelasharipova_