Фото: администрации края.

В сентябре мобильная приемная губернатора посетит три района Кубани. Жители муниципалитетов смогут встретиться с сотрудниками краевых министерств, задать вопросы, а также рассказать о проблемах в населенных пунктах. Как удалось узнать «КП» - Кубань», мобильный пункт сделает остановки в Гулькевичском, Староминском и Динском районах.

– С начала 2021 года мобильная приемная губернатора выезжала в 16 муниципалитетов, где ее посетили более 1500 человек, – сказал вице-губернатор Игорь Чагаев.

По его словам, для 150 жителей провели встречи со специалистами краевых ведомств в режиме видеосвязи.

- Кроме того, принято 390 письменных обращений, - добавляет Игорь Чагаев.

Все они находятся на рассмотрении.

КОНКРЕТНО

График выездов мобильной приемной губернатора:

8 сентября – Гулькевичский район. Здесь прием граждан запланировали с 12-00 до 16-00 по адресу: Гулькевичи, ул. Комсомольская, д. 80. Телефон для справок: 8(86160) 5-18-86.

24 сентября – Динской район. Специалисты будут принимать жителей с 11-00 до 15-00 по адресу: ст. Динская, ул. Красная, д. 23. Телефон для справок: 8(86162) 6-16-90.

30 сентября – Староминский район. Прием граждан организуют с 12-00 до 16-00 по адресу: ст. Староминская, ул. Калинина, д. 2. Телефон для справок: 8(86153) 4-31-07.