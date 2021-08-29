Власти Краснодара обсудят проектирование новых ливневок

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Последняя непогода в кубанской столице показала - ливневки в городе в целом справляются с выпавшими осадками. Однако во время сильных залповых ливней на некоторых улицах Краснодара «колодцы бурлят» - все вытекает на дороги. Потому на очередном еженедельном совещании власти города обсудят проектирование новых ливневок.

Кроме того, на повестке дня у администрации и другие темы. Так, на планерке с мэром обсудят перевод в муниципальную собственность земельных участков, которые нужны для строительства соцобъектов, расположенных на территории КубГАУ, а также ликвидацию незаконных свалок.

Посмотреть трансляцию можно будет 30 августа по ссылке.