Скатилась в кювет и опрокинулась на крышу: в Сочи в ДТП погибла девушка, еще трое пострадали

Фото: ОГИБДД по Сочи.

Смертельная авария произошла утром 29 августа в Сочи. Как стало известно, ДТП случилось на дороге у поселка Кичмай Лазаревского района курорта. Молодой водитель за рулем «семерки» не вписалась в поворот и влетела в дерево.

В результате удара автомобиль скатился в кювет, а после опрокинулся на крышу. Находившаяся внутри салона 24-летняя девушка получила серьезные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

- Трое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение с различными повреждениями, - говорят в ОГИБДД по Сочи.

Инспекторы установили, что на авто были зимние шины.

- Они намного хуже себя ведут на раскаленном летнем асфальте, чем резина по сезону, - уточняют в ОГИБДД по Сочи. - Кроме того, в легковушке были демонтированы ремни безопасности.

Сейчас выясняются обстоятельства аварии.