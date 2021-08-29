Жители Кубани могут сдать оружие за вознаграждение

Фото: администрации края.

Жителям Краснодарского края предложили добровольно сдать оружие за вознаграждение. Его выплачивают за добровольную сдачу пистолетов, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, которые хранятся незаконно. Вооружение можно сдать в любые отделы полиции в регионе.

- Добровольная сдача предполагает непривлечение к уголовной или административной ответственности при условии, если из него не было совершено каких-либо преступлений, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» правоохранители.

Стоит сказать, что с начала 2021 года жители передали 769 патронов, две единицы гладкоствольного оружия. Кроме того, люди принесли правоохранителям 229 мин, 133 гранаты и 424 грамма взрывчатых веществ.

- За это им выплатили порядка 390 тысяч рублей, - уточняют «КП» - Кубань» в администрации края.