На Кубани пьяный станичник попросил полицейских забрать его в обезьянник, чтобы протрезветь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Необычный случай произошел в Кущевском районе. В местный отдел полиции позвонила женщина и обратилась с просьбой арестовать ее любовника.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», парочка выпивала дома. Все шло чинно, благородно. Но в какой-то момент мужчина, видимо, перебрав с алкоголем, стал буянить. А через время и вовсе потребовал, чтобы его срочно посадили за решетку.

- Я сам не протрезвею! - кричал на весь дом станичник.

Желание мужчины для дамы оказалось законом. Она поспешила набрать номер полиции и попросила приехать правоохранителей за ее суженым.

- По телефону женщина сказала, что ее сожитель напился и просит, чтобы его забрали на 15 суток. Объяснил свои действия он тем, что сам остановиться пить спиртное не может, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В итоге после проверки сообщения выяснилось, что мужчина уснул. Забирать в обезьянник его не стали.