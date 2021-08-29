В Новороссийске женщина обнаружила во дворе дома бомбу

Мину уничтожили опытные саперы.

Жительница города-героя наводила порядок во дворе своего дома в селе Северная Озерейка. Во время работы она заметила неподалеку от жилища непонятный металлический предмет. Увидев лишь его фрагмент, торчащий из земли, женщина сразу поняла - это бомба. До этого она видела по телевизору сюжет, потому тут же позвонила правоохранителям.

Домой к жительнице Новороссийска приехали саперы.

- Женщина обнаружила предположительно снаряд времен войны. Это минаметная мина 60 мм. На первый взгляд, такие находки не представляют опасности, но с ними надо быть осторожными, говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в полиции.

Двор женщины оцепили. Саму мину вывезли на полигон в станице Раевской, где уничтожили. Никто не пострадал.