В Краснодаре 148 человек оштрафовали за нескошенную амброзию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще в мае жителей Краснодара предупреждали - за нескошенную амброзию владельцев участков будут штрафовать. Те, кто вовремя это не сделал, поплатился. Как сообщают в администрации города, на 148 человек составили протоколы за нескошенную амброзию.

- Рейды сотрудники администрации проводят с представителями Россельхознадзора, — рассказал начальник управления сельского хозяйства Сергей Бурлаков. - Они выявляют очаги произрастания опасного для здоровья жителей сорняка.

Как уточняется Сергей Бурлаков, через время эти участки снова проверят - сорняка быть не должно.

АЛЛО!

Если рядом с вами растет амброзия, то жаловаться на нее можно и нужно. Для местных жителей работает телефон, по которой принимают заявки на покос - 112.

При выявлении очагов амброзии, других карантинных объектов можно обращаться в Южное межрегиональное управление Россельхознадзора. Телефоны горячей линии Управления — 8 (861) 222-20-31, 8 (861) 222-34-75.