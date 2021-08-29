Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 августа 2021 21:45

Под Краснодаром три человека на Mercedes разбились в ДТП c грузовиком

Полиция инициировала проверку
Евгения СОРОКА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-службы МВД по Адыгее.

Фото: пресс-службы МВД по Адыгее.

Стали известны подробности жуткой аварии, которая случилась под Краснодаром. Как стало известно, на трассе в Тахтамукайском районе республики столкнулись иномарка и фура.

- Около 02:40 на 20-м километре дороги «Краснодар-Верхнебаканский» 33-летний мужчина за рулем Mercedes столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МВД по Адыгее.

Удар был такой силы, что машину смяло как консервную банку. Водитель иномарки, а также двое его пассажиров, от полученных травм погибли. Еще одна женщина, находившаяся в салоне, чудом выжила. Сейчас она в больнице.

- Все они являются жителями Краснодарского края, их данные устанавливаются, - добавляют в МВД по республике.

Водитель грузовика не пострадал.

Полиция инициировала проверку после аварии.