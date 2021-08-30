В «Ушаковке» — выпускной!

Фото пресс-службы университета

В Государственном морском университете имени адмирала Ф. Ф. Ушакова состоялось вручение дипломов! В этом году стены вуза покинули 279 судоводителей и судомехаников. 30 из них получили красные дипломы. Помимо официального документа, отличники, хорошисты и активисты также были награждены нагрудными знаками «Отличник ГМУ». Эта традиция — новая, но руководство вуза планирует сделать эту процедуру ежегодной.

Фото пресс-службы университета

- Рвение к учебе, упорство, понимание и любовь к выбранной профессии, - вот это, наверное, помогло мне добиться такого результата. За эти годы университет стал родным, и даже спустя много лет я буду вспоминать жизнь в роте, лекции, преподавателей, каждый день пребывания в «Ушаковке», — рассказывает выпускник Судомеханического факультета Виталий Колесник, единственный обладатель нагрудного знака от министра транспорта РФ «За отличие в учебе». Этот знак получают лишь те ребята, у которых средний балл в дипломе 5:0.

Фото пресс-службы университета

Преподаватели Морского университета признаются , что получить диплом с отличием курсантам было непросто — для этого им приходилось усердно учиться, сдавать сессии на одни пятерки, принимать активное участие в научных конференциях и форумах.

Фото пресс-службы университета

Но труды нынешних выпускников были не напрасны — для них теперь открыты практически все двери.

Кстати, многие из выпускников, отлично зарекомендовавших себя на практике, уже получили приглашение на работу в ведущие мировые судоходные компании.