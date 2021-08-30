Краснодарский край накроет африканская жара

Жители края 30 августа будут изнемогать от жары Фото: Галина КОПЫЛОВА

Жителям Краснодарского края 30 августа стоит быть осторожными. Синоптики рекомендуют днем не выходить надолго на улицу, особенно не стоит находиться под палящим солнцем. Воздух на Кубани прогреется до опасных 37 градусов – регион накроет настоящая африканская жара.

- Воздушные массы принесут в Краснодарский край очень жаркую погоду из Африки. В Сочи 30 августа столбики на термометрах поднимутся до 37 градусов. В приморских городах такая жара — это огромная редкость, - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Метеоролог добавил, что в начале недели на Кубани температура превысит климатическую норму на восемь градусов.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в краевой столице 30 августа тоже будет очень жарко. Днем воздух прогреется до 34-36 градусов, а ночью ожидается 24 градуса.

31 августа жара начнет потихоньку спадать, на Кубань придут дожди. Прогнозируется, что лить будет до выходных.